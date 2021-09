Open Monumentendag onder het motto "Erfgoed is voor iedereen": hier kan je naartoe

Het Europese thema voor de monumentendag is “inclusief erfgoed”, dat betekent erfgoed waar iedereen welkom is en waar iedereen zich in herkent. Dat alle activiteiten altijd gratis zijn, betekent dat de grootste drempel al is weggewerkt.

Maar er zijn nog obstakels: hoe inclusief is ons erfgoed voor iemand die slechtziend is, voor iemand met een migratieachtergrond, voor een rolstoelgebruiker? Daar wordt aan gewerkt, zegt Matthias Francken, directeur van Herita, de erfgoedorganisatie die de Open Monumentendag in Vlaanderen organiseert. “Plaatselijke organisatoren en vrijwilligers doen er alles aan om de locaties zo toegankelijk mogelijk te maken.” Zij het dat het fysiek, door de aard van de gebouwen met soms steile trappen en smalle gangen niet eenvoudig is.