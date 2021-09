Open Monumentendag: virtueel bezoek doorheen geschiedenis Capucijnenklooster in Maaseik

Het klein kloosterke kent een rijke geschiedenis, waar inclusie altijd centraal heeft gestaan, bevestigt ook directeur Bert Koolen. "De site werd opgericht door de Capucijnen die een hospitaal bouwden. De Zusters van Liefde namen het in 1840 over en bleven zorg verlenen aan blinde en doofstomme meisjes. Ondertussen is Covida hier gevestigd, die mensen opvangt met een beperking."

Om het Capucijnenklooster nog meer open te stellen, ook voor de inwoners van Maaseik, werken ze nu al 30 jaar aan een grondige renovatie. "Die renovatie zou in 2023 definitief klaar moeten zijn. We bekijken hoe we hier evenementen en bezoeken kunnen organiseren", vertelt Koolen enthousiast. "Ook willen we graag een vaste en tijdelijke tentoonstelling creëren waarin de achtergrond van deze mooie site nog meer wordt belicht."

(Lees verder onder de foto)