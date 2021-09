Organisatoren van wake voor het bloedbad op het Tiananmenplein vervolgd wegens "ondermijnen overheid" in Hongkong

In het voorjaar van 1989 was het centrale plein Tiananmen ("Poort van de Hemelse Vrede)" in Peking het toneel van zelden gezien volksprotest. Het plein vlak voor het oude keizerlijke paleis en het parlementsgebouw geldt als het symbool van de macht in China. Studenten, maar nadien ook andere geledingen van de Chinese maatschappij, kwamen er samen om sociale en economische hervormingen te eisen, nadien ook politieke wijzigingen.

Het regime wist zich geen raad met het protest en liet aanvankelijk betijen, temeer omdat er een machtsstrijd aan de top woedde. In de nacht van 4 op 5 juni 1989 was die beslecht in het voordeel van de "hardliners" en sloeg het leger het protest bloedig neer, op het grote plein, maar ook op andere plaatsen en steden waar het protest zich toen verspreid had. Sindsdien is het bloedbad "onbespreekbaar" in China en recent dus ook in Hongkong.