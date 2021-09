Oudste man van België, pastoor Jozef Smets (107), overleden

Pastoor Jozef (Jef) Smets is geboren in 1914 en overleed donderdagavond op 107-jarige leeftijd in woonzorgcentrum Sint-Lucia. Daar woonde hij al enkele jaren, eerst als aalmoezenier en later als bewoner. Hij was sinds 25 juli, na het overlijden van de 109-jarige Sylvain Vallée, de oudste man in ons land.

Jozef was bekend over heel de Kempen. In 1938 begon hij als pastoor in de parochie van Merksplas. Later was hij nog directeur in het Klein Seminarie in Hoogstraten, pastoor in Geel en deken en streekvicaris van de Kempen. Drie jaar geleden kreeg Jozef nog de pauselijke zegen voor zijn lange staat van dienst voor de kerk. Hij was toen al 80 jaar priester. Bisschop Johan Bonny heeft de pauselijke zegen toen uitgereikt.