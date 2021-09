Overbevolking en stijging psychische problemen in gevangenissen: Toezichtsraad trekt aan alarmbel

Om het risico op besmettingen van gevangenen en personeel zoveel mogelijk te beperken en de druk op de gevangenisbevolking te verminderen, nam de overheid in de eerste coronagolf vorig jaar heel wat uitzonderlijke maatregelen. 1.000 gevangenen - zo'n 10 procent van het totale aantal – kwamen toen in aanmerking voor een onderbreking van hun strafuitvoering. Of ze werden vroeger vrijgelaten, op zes maanden voor het einde van hun straf. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. Die houdt in het oog hoe gevangenen in ons land behandeld worden.