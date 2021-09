Viroloog Steven Van Gucht over lage vaccinatiegraad in Brussel: "Veel overlijdens hadden vermeden kunnen worden"

Volgens Van Gucht is het dan ook geen goed idee om nu alle coronamaatregelen overboord te gooien. "Er is wel degelijk nog draagvlak voor de overblijvende maatregelen", zegt hij. "Het is belangrijk om daarop in te zetten. Met een beperkt aantal maatregelen kunnen we de curve onder controle houden. De modellen tonen dat ook aan. Je hoeft niet naar een nieuwe lockdown te gaan."

"Maar het is wel belangrijk dat we positief blijven communiceren over mondmaskers en dat we niet continu zeggen dat we niet vrij zijn. We hebben veel vrijheid. De communicatie daarover moet veranderen. Een mondmasker is vervelend, maar het laat wel toe om zaken vrij te organiseren. Het is zoals een gordel in de auto. Dat is geen inperking van onze vrijheid, maar dat doen we voor onze veiligheid."