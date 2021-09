Pokeren met enkel priemgetallen: Maasmechelaar giet het in kaartspel

"Een priemgetal is een getal dat enkel deelbaar is door 1 en door zichzelf", verduidelijkt Pelssers, voor diegenen wiens wiskundelessen ver in het geheugen zitten. "Zo is 11 bijvoorbeeld een priemgetal, want dat is enkel deelbaar door 1 en 11. Het kaartspel kan je dus bekijken als een soort alternatieve poker waarbij je zelf meer controle hebt en denkwerk moet doen."

Alleen heeft een gewoon kaartspel helemaal geen 11 in het pak zitten. "Daarom dat het pak kaarten ook is aangepast voor dit spel. We spelen zonder boer, dame of koning en de kaarten situeren zich tussen de getallen 10 en 60 in vier verschillende kleuren, met twee jokers."