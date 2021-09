Oogst proefkweek hennep HOGENT in Herzele beloftevol voor toekomst henneptextiel

"Alle textiel dat gemaakt is van hennep komt nu uit China", weet hennepkweker Hendrickx: "De arbeid is daar veel goedkoper en zonder mechanisatie is hennepkweek in België niet rendabel". Chinees henneptextiel is niet echt duurzaam te noemen. "Vandaar dat de HOGENT zich hier wil inspannen om ervoor te zorgen dat we in België kunnen hennep gaan telen voor textieltoepassingen op een heel effciënte en rendabele wijze. Zodanig dat we de concurrentie kunnen aangaan met de andere kant van de wereld."