Promofilmpje van Nike met Belgian Cat Emma Meesseman is grote hit: "Ieper is een echte basketbalstad"

Belgian Cat Emma Meeseman is één van de gezichten van sportgigant Nike. Het bedrijf heeft afgelopen week een spot gelanceerd over de roots van Emma en die liggen natuurlijk in Ieper. Het is de eerste keer dat een Europese basket-ster een wereldwijde campagne krijgt van een topmerk als Nike.

Emma nam de cameraploeg mee naar 3 plaatsen in Ieper, die veel voor haar betekenen. "We zijn gestart bij mij thuis in een simpele setting. Ik ben een familiepersoon, die graag omringd wordt door vrienden en hier voel ik mij het meeste op mijn gemak. Als kind speelden we hier altijd buiten. We vonden het niet nodig om ergens anders naartoe te gaan, want hier thuis hadden we alles. Daarna gingen we naar de sporthal in Ieper, want daar is mijn carrière eigenlijk gestart. We hebben afgesloten in het Tortelbos. Daarbij draaide het niet specifiek om dit bos, maar ik ben graag in de natuur en we gingen er ook vaak spelen met de scouts. Dus die 3 plaatsen tonen wat er echt belangrijk is voor mij."