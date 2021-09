Maker videogame Fortnite haalt slag thuis in belangrijke rechtszaak: Apple mag betaalsysteem niet langer verplichten 

Nu haalt de spelbouwer zijn slag thuis: rechter Yvonne Gonzalez Rogers oordeelt in een rechtbank in Californië dat appontwikkelaars straks hun eigen betaalsysteem moeten kunnen aanbieden. In de praktijk mogen ze via een knop, link of op een andere manier gebruikers erop wijzen dat ze bv. ook via de site van de ontwikkelaar aankopen kunnen doen. De uitspraak van de rechter treedt over 90 dagen in werking, tot dan kan Apple in beroep gaan.