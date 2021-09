Regels voor toeristen buiten de EU versoepelen: Ieper haalt opgelucht adem en hoopt snel op Britse toeristen

De toeristen moeten van buiten de EU dus eerst een test doen bij aankomst en ook in quarantaine gaan, tot het resultaat van die test bekend is. Dat geldt ook voor de Britten, die met de Brexit uit de Europese Unie gestapt zijn. Ieper krijgt normaal veel Britse toeristen over de vloer, zeker in het najaar, met de herdenkingen van Wapenstilstand op 11 november. Nu zijn er al anderhalf jaar amper Britten te bespeuren in Ieper, want die testen kosten niet alleen veel kostbare vakantietijd, maar ook veel geld voor de toeristen. De toeristische ondernemers in Ieper hebben gisteren nog geprotesteerd tegen deze strenge reismaatregelen.

Vanaf vandaag moeten toeristen van buiten de EU, die volledig gevaccineerd zijn geen test meer afleggen wanneer ze in België aankomen. Ze moeten wel nog steeds een coronatest afnemen in hun eigen land maximaal 72 uur voor ze naar hun reisbestemming vertrekken. Directeur van Toerisme in Ieper, Peter Slosse is blij met de stap vooruit, maar het kan nog beter. "Ik heb al contact gehad met enkele mensen. Dus deze versoepeling is een stap in de goede richting. Maar het is niet voldoende om het toerisme vanuit het Verenigd Koninkrijk echt terug op gang te krijgen. We willen graag dat de Britten op dezelfde manier behandeld worden als inwoners van de EU. Dus als ze volledig gevaccineerd zijn, moet hun vaccinatiepas op zich voldoende zijn om België binnen te kunnen zonder dat ze ook nog een negatieve test moeten afleggen bij hun vertrek. Want dat vormt nog voor velen van hen een drempel."

In Frankrijk, Spanje en Portugal mochten dubbel gevaccineerde Britten sowieso al binnen zonder coronatest en bijhorende quarantaineperiode.