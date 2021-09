Roltrappen in Antwerpse metrostations krijgen onderhoud: "Problemen waar we dringend iets aan moeten doen"

In vijf metrostations in Antwerpen worden de oudere roltrappen de komende weken grondig nagekeken en onderhouden. Maandag starten de onderhoudswerken aan metrostation Astrid. Er zal daardoor hinder zijn voor de pendelaars, maar de trap blijft steeds toegankelijk en in sommige stations is ook een lift beschikbaar. "We hebben geregeld problemen met de roltrappen, wat ook gevolgen heeft voor het comfort van de reizigers", zegt Marco Demerling van De Lijn.