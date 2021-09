HR-dienstenverlener SD Worx: "We verwachten dat bedrijven thuiswerk structureel gaan invoeren"

Sinds 1 september is de aanbeveling om thuis te werken weggevallen. Het is nu aan de bedrijven zelf om te kiezen hoe ze het aanpakken. En aan de files te zien, lijkt het alsof we weer massaal naar kantoor gaan. "Toch is dat tot op vandaag nog niet het geval", zegt Katleen Jacobs, hr-manager bij SD Worx in "De markt". "We verwachten wel dat heel wat bedrijven structureel thuiswerk gaan invoeren en dat mee gaan opnemen in hun arbeidsorganisatie.”



Uit onderzoek van SD Worx blijkt immers dat net niet de helft van de kmo's ermee bezig is om thuiswerk structureel te gaan invoeren in de toekomst.