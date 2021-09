Staking bij afvalophaler Renewi nog niet voorbij: "In 6 gemeenten wordt vandaag geen afval opgehaald"

Bij afhaalophaler Renewi in Houthalen-Helchteren rijden ook vandaag de vuilniswagens niet uit. Het personeel staakt omdat de directie een spionagecamera plaatste in een vrachtwagen. Het personeel vindt dat onaanvaardbaar, de directie blijft achter die maatregel staan en sluit niet uit dat er in de toekomst gelijkaardige initiatieven komen.