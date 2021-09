Tienduizend huizen in provincie Luik krijgen tegen midden oktober weer gas na noodweer midden juli

Na de overstromingen van juli zaten volgens Resa 41.500 woningen zonder stroom en bijna 15.000 zonder gas. De stroomvoorziening herstellen ging vrij vlot: na enkele dagen was er in twee derde van de getroffen woningen weer elektriciteit, op 4 augustus ook in de overige.

De woningen weer aansluiten op het gasnet is een delicater werk en vergt meer tijd. Resa vreesde dat het een groot deel van de leidingen opnieuw zou moeten opbouwen, maar de schade blijkt mee te vallen.

"We kunnen vandaag zeggen dat we weer gas naar de huizen zullen kunnen brengen via de netwerken die er voor de overstromingen lagen", zegt de netbeheerder in een persbericht. Er moeten volgens het bedrijf vooral cabines heropgebouwd worden en leidingen aan constructies, zoals bruggen.

"Het goede nieuws is dat alle zones waar het herstel voor de winter was ingecalculeerd, al in de herfst weer over gas zullen kunnen beschikken", aldus nog Resa. "We hopen echt dat we onze klanten voor de eerste winterprikken weer warmte en comfort zullen kunnen geven."