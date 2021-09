Titanokorys gainesi, een 500 miljoen jaar oud, bizar, groot zeedier met als bijnaam 'het moederschip'

De fossielen zijn nu wetenschappelijk beschreven in een studie in Royal Society Open Science.

De naam Titanokorys betekent 'titanische helm' en er zijn goede redenen waarom de onderzoekers die naam gegeven hebben. De schaal rond de kop van het wezen was goed voor zo'n twee derde van de totale lengte van zijn lichaam, dat zo'n 50 centimeter lang was. Naar moderne maatstaven is dat niet erg groot maar in de Cambrische periode was het een reus.

"De meeste andere levensvormen waren in die tijd kleiner dan een menselijke duimnagel. Ter vergelijking, Titanokorys was langer dan de voorarm van een volwassen man. De grootte van dit dier is absoluut verbijsterend, het is een van de grootste dieren uit de Cambrische periode die ooit gevonden zijn", zei Jean-Bernard Caron, conservator van de afdeling Paleontologie der Ongewervelden aan het ROM, hoogleraar aan de University of Ontario en hoofdauteur van de studie.

"Alles bij elkaar zag het dier eruit als een torpedo en was het redelijk plat, een aanpassing aan het leven nabij de zeebodem. Het zou vergeleken kunnen worden met een gigantisch zwemmend hoofd aangezien het lichaam zo kort was - echt wel een dier dat er bizar uitziet", zei Caron. Door het grote kopschild lijkt Titanokorys op de moderne degenkrabben, maar ze behoren tot verschillende afstammingslijnen.

"Toen de fossielen van de schalen voor het eerst ontdekt werden, zagen ze er zo vreemd uit dat we in het begin er niet zeker van waren tot welk soort dier ze behoorden. In het veld gaven we ze de bijnaam 'het moederschip'", zei Joe Moysiuk. Moysiuk is een doctoraatsstudent ecologie en evolutionaire biologie aan de University of Toronto die onderzoek doet aan het ROM en mede-auteur is van de studie.