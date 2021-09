Jaar voor opening gebeurt tussentijdse steenlegging aan Liberation Garden in Leopoldsburg 

Op 10 september 2022 opent Liberation Garden in Leopoldsburg. Het museum belicht het belangrijke militaire verleden van de gemeente tijdens de bezetting en bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Vandaag legde de gemeente een symbolische steen om aan te kondigen dat het museum over een jaar open kan. "Het is vandaag een bijzondere dag, want het museum is toch een belangrijke pion in ons WOII verhaal", aldus burgemeester Marleen Kauffman van Leopoldsburg.

"Ik vind het zeer belangrijk om het verhaal over het oosten van België van de Tweede Wereldoorlog verder uit te bouwen", getuigt Kauffman. "Niet alleen in Leopoldsburg maar in de hele regio: Limburg en daarbuiten. " Andere plekken zoals Lommel en de militaire kerkhoven in Leopoldsburg worden ook in kaart gebracht. "Dit museum wordt het startpunt om alle verhalen te kaderen, maar het is aan de bezoeker om verder op onderzoek te gaan in de buurt."