Tweede schilderij van Maneblussers wordt geveild: "De verwachtingen zijn hoog gespannen"

Vandaag wordt een tweede schilderij van de Maneblussers geveild in het veilinghuis Coronari Auctions in Nazareth in Oost-Vlaanderen. "Dit schilderij gaat wellicht voor minder weg omdat het een tweede is, maar de verwachtingen zijn nog altijd hoog", zegt Tim De Doncker van veilinghuis Coronari Auctions op Radio 2 Antwerpen. "Het gaat om dezelfde legende als het eerste schilderij, maar het is geen replica. Het is een uniek stuk. Het is wel opnieuw een schilderij van de Vlaamse School dat geschilderd werd rond 1700."