Nieuw onderzoekscentrum in Kortrijk, Veg-i-Tec, moet vernieuwing brengen in agrovoedingsindustrie

Veg-i-Tec is een levend labo van de UGent waar bedrijven terecht kunnen met hun specifieke vragen of opdrachten. Een proeftuin die innovatie moet stimuleren, maar ook realiseren. Samenwerken met het bedrijfsleven, in binnen- en buitenland, staat centraal. Dat het centrum in Kortrijk werd gebouwd, is niet zo vreemd. West-Vlaanderen kent een sterke agrovoedingsindustrie.