Vlaamse regering stopt eind september coronasteun voor bedrijven

De sector van de nachtclubs voelt zich door de aankondiging in de steek gelaten, zegt Gerald Claes van de Gentse Nightlife council en van danscafé Charlatan in Gent: “Wij zijn de eerste die moesten sluiten en de laatste die open mogen. Wij hadden daarom verdere ondersteuning gevraagd voor zes maanden. Daarnaast willen we ook een verdere verlaging van de arbeidslasten.” Voor Claes is het ook nog niet duidelijk onder welke voorwaarden de nachtclubs in oktober de deuren mogen openen. Hij vreest bovendien dat niet alle klanten de weg meteen weer zullen vinden naar het nachtleven.