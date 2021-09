Vliegbasis van Kleine Brogel geeft 2.000 buurtbewoners een blik achter de schermen

De straaljagers die op en af vliegen op de basis van Kleine Brogel. Buurtbewoners zijn het gewoon. "Ja, het vliegveld was er al toen we hier kwamen wonen, vertelt Johan Beckers uit Pelt. "Soms is het lastig, als we bij mooi weer aan het buurten zijn, dan moeten we soms even zwijgen. Maar het is nu eenmaal zo." Ook Jos Pleers uit Kaulille is gelaten. "Ik woon onder de aanvliegroute, we zien ze dus heel vaak overkomen. Ze zeggen dat de F-35 meer lawaai gaat produceren. Maar we zullen het het voordeel van de twijfel moeten geven."