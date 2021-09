Voormalig CIA-chef getuigt: "Het publiek heeft er geen idee van hoeveel grote aanslagen er na 9/11 werden verijdeld"

Naast Al Qaeda, kan ook een andere terreurgroep een serieuze bedreiging worden. ISKP, een lokale tak van terreurgroepering IS, pleegde de afgelopen jaren zware aanslagen in Afghanistan en op 26 augustus was de massa aan de luchthaven van Kaboel het doelwit. Momenteel telt de terreurgroepering ongeveer 2000 strijders, maar Douglas London waarschuwt om hen niet te onderschatten: “Ik denk dat nu het ideale moment is om ze te bestrijden, voordat ze een grotere bedreiging kunnen vormen. In 2014, toen IS het kalifaat uitriep in Irak en Syrië, heerste het idee dat hun expansie enorm snel ging, maar de terreurbeweging kon er al jaren groeien, er was gewoon te weinig aandacht voor. De wereld was afgeleid, tot de aanslagen in Parijs en Brussel plaatsvonden.”