VRT-journalist Riadh Bahri aangevallen op straat in Brussel: politie roept op om homohaat altijd te melden

De eerste zes maanden van het jaar werden zeven aangiftes gedaan in politiezone Brussel Hoofdstad Elsene waarbij het mogelijk ging om een haatmisdrijf op basis van seksuele geaardheid. "Dat is eerder weinig, de drempel om zulke feiten te melden, lijkt nog te hoog", zegt politiewoordvoerder Ilse Van de keere. Ze roept dan ook alle slachtoffers op om aangifte te doen. Dat kan in een politiekantoor, maar ook thuis op policeonweb.be, een specifiek meldpunt op polbru.be of bij het Rainbow House. Dat is een ontmoetingsplek voor LGBTQI+ (lesbiennes, gays, bi, trans, queer en intersex personen)-verenigingen uit het Brussels Gewest.