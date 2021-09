Intense buien en onweer, al blijft het wel vrij warm: code geel voor onweer van kracht

In de voormiddag valt er vandaag vooral in het zuidoosten en oosten buiige regen, hier en daar met een paar donderslagen. Elders is het nog veelal droog tot de middag. In de namiddag komen er vanuit Frankrijk opnieuw verspreide intense buien voor, die hier en daar gepaard gaan met onweer. De maxima liggen tussen 18 en 21 graden in de Hoge Ardennen en rond 23 of 24 graden in de lagere gebieden.