WHO-rapport scherp voor Europese aanpak van coronapandemie: "Europa was niet voorbereid"

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een rapport klaar over de corona-aanpak van Europese landen. Daarin wordt felle kritiek geuit op de overheden in de Europese regio. Volgens het rapport waren veel landen compleet onvoorbereid, zijn er te veel fouten gemaakt en was het politieke leiderschap zwak. De WHO waarschuwt ook voor een nieuwe pandemie. Europa moet zich daarop voorbereiden om te vermijden dat in de toekomst dezelfde fouten gemaakt worden.