"Wie solliciteert, krijgt meteen meerdere aanbiedingen": vraag naar horecapersoneel blijft groot

"Het is in de hele sector een absolute ramp om personeel te vinden", vertelt Jolien Beelen in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant & Brussel. Jolien is verantwoordelijk voor drie horecazaken op het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge. "We zijn intussen al ruim twee maanden op zoek naar een kelner. Tijdens de zomer hadden we nog het geluk dat we konden terugvallen op jobstudenten, maar daar komt deze week ook een einde aan. We moeten echt overwegen om een sluitingsdag in te voeren, terwijl we normaal gezien elke dag open zijn. We kunnen aan ons vast personeel niet vragen om zes dagen op zeven te komen werken."