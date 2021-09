Na meer dan 1.000 jaar joodse aanwezigheid verlaat Zebulon Simentov als laatste jood Afghanistan

Simentov beweerde dat hij de laatste jood in Afghanistan was. Hij had er een kebabzaak en hield een oogje op de synagoge van Kaboel. Tot 2015 deed hij dat samen met een andere jood die inmiddels overleden is. Beide mannen hadden echter een vreselijke hekel aan elkaar. Volgens de Britse krant The Guardian beschuldigden ze elkaar van spionage, diefstal en het onderhouden van prostituées. Een ruzie zou indertijd zo uit de hand gelopen zijn dat de taliban tussenbeide moesten komen met als gevolg dat beide mannen afgeranseld werden.

Zebulon Simentov woonde dus ook onder het vorige bewind van de taliban (1996-2001) in Afghanistan. Hij keek weliswaar niet uit naar een nieuw regime van die groepering, maar zou toch vooral vertrokken zijn omdat hij bedreigingen had gekregen van IS Khorasan, een filiaal van de beruchte terreurgroep IS uit Syrië en Irak.