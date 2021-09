Achtervolging door Nederlandse politie eindigt met crash in Maaseik: twee mannen opgepakt

De politie in Nederlands Limburg kwam gisteravond in actie nadat het systeem voor automatische nummerplaatherkenning een auto had zien voorbijkomen die mogelijk gebruikt was bij een inbraak met geweld in België.

Ter hoogte van Weert kreeg de Nederlandse politie de auto in het oog en zette de achtervolging in. Die eindigde uiteindelijk met een ongeval op de Koningin Fabiolalaan in Maaseik, in België. De Nederlandse politie had hiervoor toestemming gekregen van de Belgische collega's.

Twee van de drie inzittenden werden opgepakt, een derde kon ontsnappen. Naar hem werd nog gezocht met een helikopter. De mannen die werden opgepakt zijn 33 en 37 jaar oud en hebben volgens de Nederlandse politie geen vaste woon- of verblijfsplaats. Het tweetal werd overgedragen aan de Belgische politie.