Groen-voorzitter Meyrem Almaci: "Verlenging van twee kerncentrales is onderdeel van het regeerakkoord, dus dat kan"

Maar Almaci houdt dus ook nog optie B open, die ook in het regeerakkoord staat, merkt ze op. “Op het moment van de veiling zullen we zien of er voldoende capaciteit is of niet."

"Als er onvoldoende capaciteit is, zal optie B, het verlengen van de bestaande kerncentrales overwogen worden. Maar hoelang dat is, dat is nu niet aan de orde”, vindt de politica.