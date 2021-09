Britse prins Andrew gedagvaard in misbruikzaak

De Britse prins Andrew heeft zijn dagvaarding ontvangen in de misbruikzaak die tegen hem is aangespannen. Dat zeggen de advocaten van Virginia Giuffre, de vrouw die verklaart dat ze op 17-jarige leeftijd door de Britse prins misbruikt werd. Volgens Giuffre is dat gebeurd toen ze te gast was bij de omstreden zakenman Jeffrey Epstein. Prins Andrew ontkent de aantijgingen.