Disney gaat films opnieuw eerst in de cinema lanceren, en pas later op Disney+

Zo zal de animatiefilm "Encanto" op 24 november gelanceerd worden in de cinema. De film zal pas een maand later te zien zijn op het streamingplatform Disney+. Voor andere films zoals "The Last Duel" van Ridley Scott, "Eternals" van de Marvel studio's of "West Side Story" van Steven Spielberg zal er minstens 45 dagen zitten tussen de lancering op groot scherm en op televisie.