Duizenden inheemse vrouwen betogen in Brazilië tegen president Bolsonaro en tegen het inpikken van hun land

Brazilië telt 210 miljoen inwoners en is veruit het grootste en een van de meest geïndustrialiseerde landen in Latijns-Amerika. Het is een grote producent van landbouwproducten zoals koffie, maar heeft ook een ontwikkelde industrie en dienstensector. De verschillen tussen arm en rijk zijn echter zeer groot.

Sinds de landing van de Portugezen in 1500 is er bijna permanent oorlog geweest met de nieuwkomers al kwam de echte kolonisatie pas dertig jaar later op gang. Iets minder dan de helft van de bevolking omschrijft zich als blank, de meeste anderen zijn gemengd tussen blanken, afstammelingen van Afrikaanse slaven en inwijkelingen uit Oost-Azië. Het aantal mensen die zich omschrijven als inheems is teruggevallen tot 600.000. Ook nu zijn die vaak het mikpunt van geweld en intimidatie door boeren en mijnbedrijven.