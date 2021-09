Een van de twee zangeressen van Baccara, bekend van "Yes sir, I can boogie", overleden

Baccara zong ook op het Eurovisiesongfestival in 1978. De band vertegenwoordigde Luxemburg en strandde op de zevende plaats met het nummer "Parlez-vous français".



Mendiola en Mateos begonnen hun carrière als flamencodanseressen voor toeristen op het Canarische eiland Fuerteventura. In 1976 werden ze ontdekt door de Duitse platenbaas van RCA-Records.

In 1982 splitte de band na een geschil over de opnames van nieuw materiaal. Mendiola was naar de rechter gestapt omdat ze onvoldoende te horen was. Ze kreeg van de rechter gelijk. Het nummer "Sleepy-time-toy" werd opnieuw gemixt, maar had geen succes. Daarop weigerde RCA in 1981 hun contract te verlengen en gingen beide zangeressen solo verder.