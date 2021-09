Enkele duizenden betogers protesteren tegen de corona-aanpak in Europa

Door de succesvolle vaccinatiecampagne is in ons land met uitzondering van het het Brussels gewest een vierde coronagolf voorkomen. De corona-experts vinden een covidpass voor horeca en evementen daarom aangewezen om een nieuwe overbelasting van de ziekenhuizen te voorkomen.



"We zijn geen antivaxers. We praten niet over verplichte vaccinatie. Eerst zeg je dat de vaccinatie een keuze is en dan zeg je achteraf dat de mensen toch gestraft worden wanneer ze niet gevaccineerd zijn. Dat kan niet. Ons tweede probleem is dat je mensen gaat discrimeren op basis van een medisch dossier. Die informatie moet privé blijven", zegt Tom Meert van Europeans United.