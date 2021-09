Franse film over illegale abortus "L'événement" wint Gouden Leeuw op 78e Filmfestival van Venetië

Audrey Diwan is de zesde vrouwelijke laureaat van de Gouden Leeuw in Venetië. Ze volgt dit jaar Chloé Zhao op, die vorig jaar de hoofdprijs in de wacht sleepte met "Nomadland".

Er namen heel wat gerenommeerde filmmakers deel aan de 78e editie van het Filmfestival van Venetië. Onder anderen Jane Campion, Pedro Almodovar, Maggie Gyllenhaal en Paolo Sorrentino. Sorrentino mocht twee keer juichen tijdens de proclamatie.

De Italiaanse regisseur werd bekroond met de prijs van de jury voor zijn autobiografische film "The hand of god". Die film vertelt het verhaal van het verlies van zijn ouders toen hij een tiener was. De hoofdrolspeler in de film, Filipo Scotti, werd gelauwerd met de prijs voor beste jonge acteur.

Jane Campion mocht de prijs voor beste regisseur in ontvangst nemen voor haar film "The power of the dog". De Nieuw-Zeelandse regisseur is bekend van "The piano", die gelauwerd werd met de Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes in 1993. Ze regisseerde ook "The portrait of a lady" en "Holy smoke".

De andere bekende namen op het palmares van het 78e Filmfestival van Venetië zijn Penelope Cruz en Maggie Gyllenhaal. Ze sleepten respectievelijk de prijs voor beste actrice in "Parallel mothers" en beste scenario voor "The lost daughter" in de wacht.