Hackers slaan toe bij ziekenfonds OZ: "Klantgegevens bekeken, maar medische gegevens waren veilig"

Hoe kon de hacking gebeuren? "Het is een combinatie van twee elementen. Eén daarvan is een menselijke fout. Anderzijds is het ook onmogelijk om je technisch honderd procent te beveiligen, dus het ligt ook aan een technologisch probleem." Volgens het ziekenfonds zou het technische probleem nu opgelost moeten zijn: "Al moeten we daar eerlijk in zijn: die dingen evolueren heel snel, dus volledige veiligheid kan niemand beloven. We doen alle mogelijke inspanningen, en we drijven dat nu nog verder op om onze gegevens nog beter te beveiligen."