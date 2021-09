Haïtiaanse gerecht wil premier Henry verhoren over zijn banden met hoofdverdachte van moord op president Moïse

Uit die telefoongegevens zou nu blijken dat premier Henry twee keer met Badio gebeld heeft en dat slechts enkele uren na de aanslag op de president en toen Badio vlakbij diens woning was. Premier Henry heeft eerder toegegeven dat hij Badio goed kent en hij heeft hem zelfs verdedigd. Zo denkt hij dat Badio niet in staat is om de moord te organiseren of te bevelen, maar het is uiteraard aan het gerecht om dat uit te zoeken.