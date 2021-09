BEKIJK - Communies en vormsels worden ingehaald, maar anders dan voorheen: "We zalven met een wattenstokje"

Nu de coronasituatie voldoende verbeterd is om opnieuw familiefeesten toe te laten, worden vanaf dit weekend ook de eerste communies en vormsels ingehaald. Al is dat virus ook nu nooit echt veraf. Onze ploeg trok naar een vormselviering in het Oost-Vlaamse Temse en stelde vast dat het nog niet zoals gewoonlijk eraan toegaat. Bekijk hieronder de reportage van onze reporter Pieterjan Huyghebaert.