Leuven zet slimme technologie in om nachtlawaai aan te pakken

"We kunnen zelfs de verlichting in enkele huizen laten aanspringen, dat maakt lawaaimakers bewust dat ze iemand wakker maken", zegt de schepen. "We zullen ook nagaan wat het effect is van de weersomstandigheden of van evenementen op nachtlawaai. Doordat we eerst enkel het geluid gaan monitoren, en vervolgens het geluid monitoren én ingrijpen, zullen we heel goed kunnen nagaan welke acties effect hebben en welke niet."