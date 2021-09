Louis Michel 20 jaar na aanslagen 11/9: "Geen Europees leger zou einde van de Europese droom betekenen"

Louis Michel was minister van Buitenlandse Zaken op het moment van de aanslagen in New York. Op 11 september 2001 was hij samen met Guy Verhofstadt, toen premier van ons land, op een EU-top in Oekraïne.

"We wisten al snel dat het om een aanslag ging. Tegen Amerika dan nog wel. We waren verbijsterd. Maar ook angstig. We vreesden onmiddellijk voor een aanslag op België, met de NAVO en de Europese instellingen als mogelijk doelwit. Verhofstadt heeft dan onmiddellijk een persconferentie georganiseerd en alle lidstaten bijeengeroepen op een spoedvergadering."