BEKIJK - Moulin Rouge heropent de deuren: "Fantastisch om de energie van het publiek te voelen" 

Het wereldberoemde cabaret Moulin Rouge in Parijs heeft na anderhalf jaar de deuren heropend. Voor de 60 danseressen en 20 dansers werd het gisterenavond een feestelijke avond. Het publiek reageerde dolenthousiast op het eerste spektakel sinds het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar. Behalve door een brand in 1915 was de Moulin Rouge in zijn 132-jarig bestaan nog nooit zo lang dicht geweest. Bekijk hieronder het verslag van onze ploeg ter plaatse in de zaal en in de coulissen.