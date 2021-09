New York herdenkt de 2.977 slachtoffers van de terreurgolf van 20 jaar geleden

Op dit ogenblik lezen nabestaanden de namen voor van de 2.977 mensen die die dag zijn omgekomen in New York, Washington en Pennsylvania, soms vergezeld van een persoonlijke boodschap. Om 8.46 uur in de ochtend lokale tijd -het moment dat 20 jaar geleden het eerste gekaapte vliegtuig in het World Trade Center binnenvloog- werd een minuut stilte in acht genomen. Het voorlezen van de namen zal ook telkens voor een minuut stilte onderbroken worden op het ogenblik dat de andere WTC-toren werd getroffen, of dat de torens zijn ingestort en de ogenblikken dat andere vliegtuigen zijn neergestort op het Pentagon nabij Washington of in een veld nabij Shanksville in Pennsylvania. (Lees verder onder de foto).