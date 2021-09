Niet gevaccineerd en mee op schoolreis? Ouders zullen moeten opdraaien voor de extra kosten

Eenzelfde geluid horen we bij het VCOV, de koepel van katholieke ouderverenigingen. "We hebben veel begrip voor scholen die uitstappen willen laten doorgaan. Dat is niet evident. Maar kinderen mogen niet het slachtoffer worden van de beslissing van hun ouders", vertelt Karolien Bouchet.

"We vragen een oplossing op maat. Scholen moeten in dialoog gaan met ouders. In een persoonlijk gesprek is er veel mogelijk. Misschien kunnen scholen in sommige gevallen wel tussenkomen of is er een andere oplossing."

"Sommige scholen wachten ook met buitenlandse reizen tot het tweede of derde trimester, dat is misschien wel een goede piste."