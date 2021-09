PVDA bindt strijd aan met pensioenplannen federale regering: "We zullen ze tegenhouden"

Mertens herhaalde dat zijn partij ijvert voor een verlaging van de pensioenleeftijd tot 65 jaar, een recht op vervroegd pensioen vanaf de leeftijd van 60 na een loopbaan van minstens 35 jaar en landingsbanen vanaf 55 jaar, zonder verlies van pensioenrechten. "De regering wil in december terugkomen met een nieuw plan. We hebben drie maanden om druk te zetten voor een rechtvaardige pensioenhervorming, en dat zullen we ook doen", klonk het strijdvaardig.

Naast links kreeg ook N-VA zaterdag een veeg uit de pan. Dat de hulp na de overstromingen in Wallonië van midden juli zo moeilijk op gang kwam heeft bijvoorbeeld te maken met een tekort aan manschappen bij de Civiele Bescherming, die N-VA'er Jan Jambon destijds als minister van Binnenlandse Zaken heeft kortgewiekt, klonk het. "Van de 1.200 personeelsleden die de Civiele Bescherming ooit telde, heeft minister Jan Jambon er 800 wegbespaard. Dat is wat de separatisten doen: zorgen dat niets nog werkt, zorgen dat de staat faalt."

Volgens Mertens heeft de watersnoodramp ook aangetoond dat Vlamingen en Walen wel perfect samen kunnen leven. Hij verwees onder meer naar de vele Vlaamse vrijwilligers die een handje kwamen toesteken in de zwaargetroffen dorpen en steden in Wallonië. "In de ondergelopen kelders van Verviers, in het water van de Vesder, heb ik het echte België gezien, het België van onderuit. In hulp spreekt iedereen dezelfde taal: de taal van de emmer die van hand naar hand gaat, en zonder woorden zegt wat iedereen weet: dit is de solidariteit, dit is ons land."

De PVDA-voorzitter legde tot slot ook de link met de klimaatverandering. Een klassenprobleem, zei hij, want het zijn vooral de "gewone werkmensen" in Verviers en Pepinster die in overstromingsgebied wonen en slecht verzekerd zijn. Mertens pleitte voor een "sociale klimaatrevolutie", zonder "belerende vingertjes" of "groene taksen". Een klimaattaks of koolstoftaks, die vervuilende activiteiten zou belasten, is in dat opzicht geen goed idee, vindt het PVDA-kopstuk.

Minister van Klimaat en Leefmilieu Zakia Khattabi had de invoer van een koolstofprijs op sectoren die niet Europees belast worden via het emissiehandelssysteem, zoals transport, handel, landbouw en gezinnen, in haar beleidsverklaring opgenomen, al werd ze later wel teruggefloten door een aantal coalitiepartners. "De Vivaldi-regering wil een koolstoftaks opleggen aan de bevolking terwijl de vervuilende multinationals 7,3 miljard euro cadeau krijgen. Met dit soort asociaal klimaatbeleid gaan we het klimaat niet redden", zei Mertens daarover.