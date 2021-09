Rotsstalen verzameld door Perseverance steunen hypothese dat er ooit leven geweest is op Mars

De beide boorkernen zijn iets dikker dan een potlood en zo'n 6 centimeter lang. Ze zijn intussen opgeborgen in de marsrover in verzegelde titanium tubes. Voor dat gebeurd is, zijn er al eerste analyses op uitgevoerd met instrumenten aan boord van Perseverance.

De stalen zijn genomen op de bodem van de Jezero-krater, een gebied ten noorden van de evenaar waarvan geweten is dat er 3,5 miljard geleden een meer geweest is, toen Mars nog warmer en natter was dan nu het geval is.

Wat de NASA-wetenschappers evenwel niet weten, is hoe lang het meer bestaan heeft. Ze konden niet uitsluiten dat het een 'eendagsvlieg' geweest is en dat een overstroming de impactkrater snel gevuld heeft maar dat het meer dan ook snel opgedroogd is, in de loop van bijvoorbeeld 50 jaar.

Het niveau van veranderingen dat Rochette en de rots die het doel was van de mislukte staalname ondergaan hebben, wijst er echter op dat er gedurende een lange tijd grondwater aanwezig is geweest, zo heeft de NASA meegedeeld.

Dat grondwater kan verband houden met het meer dat er ooit in de Jezero-krater is geweest, of het kan door de rotsen gesijpeld zijn lang nadat het meer was opgedroogd.

En hoewel de wetenschappers nog steeds niet kunnen zeggen of het water dat de rotsen heeft veranderd, gedurende tienduizenden of miljoenen jaren aanwezig is geweest, voelen ze zich nu wel zekerder dat het er lang genoeg is geweest om het gebied in het verleden meer geschikt te maken voor microbieel leven.

"Het ziet er naar uit dat onze eerste rotsen wijzen op een langdurige, mogelijk leefbare omgeving", zei Ken Farley. Farley is de projectwetenschapper van de missie aan Caltech. "Het betekent heel wat dat het water daar een lange tijd geweest is."