BEKIJK - Studio 100 viert 25e verjaardag: "Als je een succes binnenhaalt, dan wordt dat een magneet"

Studio 100 viert zijn 25e verjaardag. De oprichters van het amusementsbedrijf, Gert Verhulst, Hans Bourlon en ook Danny Verbiest, werden samen gehuldigd. Het bedrijf begon met televisieproducties van "Samson & Gert", maar heeft intussen veel nieuwe producties en animatiefiguren gelanceerd of overgekocht. De groep heeft ook 9 pretparken. In Plopsaland in De Panne is de 25e verjaardag vanavond gevierd. Groot en klein mochten erbij zijn. Bekijk hieronder onze reportage.