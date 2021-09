VN alarmeert over Oost-Congo: "1.200 burgerdoden, 1.100 verkrachtingen, 1 miljoen vluchtelingen dit jaar alleen"

Het geweld in het oosten van Congo is niet nieuw. De grondstofrijke regio is al een kwarteeuw ten prooi aan gewapende groepen die talloze burgers hebben vermoord. Ook het Congolese leger wordt geregeld beschuldigd van medeplichtigheid. Sinds begin mei heeft de Congolese regering in de provincies Noord-Kivu en Ituri de militaire noodtoestand uitgeroepen. Door de staat van beleg zijn versterkingen gestuurd en is het bestuur in militaire handen. Maar volgens waarnemers en nu ook de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR is het geweld niet afgenomen, soms integendeel.