Belgische Naomi Velissariou wint belangrijkste Nederlandse toneelprijs

De Theo d'Or is de toneelprijs voor beste vrouwelijke hoofdrol gedurende 1 seizoen. Velissariou (37), onder meer bekend van haar rol in de serie "Chaussée d'Amour", won de onderscheiding voor haar vertolking in "Permanent Destruction: Pain Against Fear" van Theater Utrecht en de Stichting Naomi Velissariou. "De meerstemmige identiteit die Naomi Velissariou in haar spel toont, maakt dat de vrouw boven het concept van de productie uitstijgt", oordeelt de jury.

De Theo d'Or wordt sinds 1955 uitgereikt. Velissariou is niet de eerste Belgische actrice die de Theo d'Or wint. Eerder gingen onder anderen Viviane De Muynck, Katelijne Damen en Els Dottermans haar voor. Velissariou is verbonden aan Theater Utrecht, ze zal ook te zien zijn in de verfilming van "Het smelt", de debuutroman van Lize Spit.