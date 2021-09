Bezoekers vinden reus Jempi uit Roeselare mooi, maar: "Iets te dik"

Om Jempi Monseré te eren was er zondagmiddag een hele ceremonie en een stoet vol reuzen. De nieuwste aanwinst, Reus Jempi, is meer dan 4 meter hoog en weegt meer dan 260 kilo. Honderden nieuwsgierigen kwamen naar het Polenplein in Roeselare om de onthulling van de nieuwe reus mee te maken.

De reacties waren over het algemeen positief. Maar verschillende toeschouwers vonden dat reus Jempi toch wat te zwaar stond. "Hij moet dringend beginnen trainen. Héél dringend", lacht een vrouw. "Prachtig hoofd, het is een goede weergave, maar ik stel me toch vragen bij de rest van zijn lichaam. Ik dacht dat Jempi in het echt magerder was", zegt een andere toeschouwer.