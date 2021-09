Brandweerkorpsen in Vlaanderen kampen met groot tekort aan vrijwilligers

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden bevestigt dat de vergoeding van de vrijwilligers bij de brandweer karig zijn. Ze wil bekijken of die vergoeding kan worden opgetrokken. Er zal ook worden onderzocht of de opleiding in modules kan gegeven worden.

"De opleiding voor brandweervrijwilligers is inderdaad zwaar. Natuurlijk zijn de risico's ook groot voor brandweerlieden die we inzetten", zegt Verlinden in "Het journaal".

"Wat we zouden kunnen doen meer met modules werken tijdens de opleiding. Zo kunnen vrijwilligers al een deel van de opleiding kunnen krijgen en dan al effectief ingezet kunnen worden voor bepaalde taken van de brandweer. Dan kunnen ze nadien hun opleiding vervolledigen. Op die manier is het traject niet te lang alvorens ze effectief kunnen worden ingezet op het terrein."